Ada Hegerberg sofre grave lesão e desfalca Lyon no restante da temporada

​Principal potência do ​futebol feminino no Velho Continente, o Lyon sofreu um duro baque para o restante de 2019/20. Através de suas plataformas e redes oficiais, o clube francês comunicou que Ada Hegerberg perderá os meses finais da temporada por conta de uma grave lesão no ligamento do joelho, sofrida durante o treinamento do último sábado (25).

Bola de Ouro em 2018, a centroavante norueguesa é a principal artilheira da equipe francesa, que lidera seu campeonato nacional e está nas quartas de final da ​Champions League. Em um de seus canais oficiais, Ada Hegerberg lamentou a contusão, mas mostrou já estar focada na recuperação para voltar ainda melhor em 2020/21.

“Tive uma ruptura do ligamento cruzado anterior neste final de semana. É um revés para mim, mas vou superar isso com todo o meu coração e toda minha energia. O melhor ainda está por vir e será em breve”, publicou a atacante.

Fenômeno da modalidade, a camisa 14 do Lyon já é a maior artilheira da história da Champions League Feminina, com incríveis 53 gols anotados em 50 partidas disputadas.