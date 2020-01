Adeus, solidão canina: Spotify lança playlists para cachorros que ficam sozinhos em casa

O Spotify playlists e um podcast para atender nada mais, nada menos, do que os cachorrinhos que ficam em casa sozinhos enquanto os donos vão realizar as atividades na rua. O produto foi pensando após uma pesquisa com cidadãos do Reino Unido, onde 74% dos donos dos pets tocam música para eles.

No aplicativo, há um podcast com música, “dog-directed praise”, histórias e mensagens sonoras de afirmação e segurança com o intuito de diminuir o estresse dos cachorros que ficam sozinhos em casa.

Além disso, nas playlists há canções destinadas aos cachorros com faixas selecionadas por algoritmos que atendem às características dos pets, como lentas e energéticas.

A pesquisa realizada pelo serviço de streaming diz ainda 42% dos donos de cachorros dizem que seus animais de estimação tem um estilo musical favorito.