Adílson aprova, e Cruzeiro pode atravessar Vasco na contratação de volante

​ Mesmo com toda história que têm no Corinthians, o volante Ralf foi informado no último domingo (5) que o treinador Tiago Nunes não iria contar com o jogador para a temporada 2020. No entanto, o ​Cruzeiro deseja contratar o “Pitbull” para a disputa da Série B 2020 e já iniciou as conversas.

O atleta já havia deixado claro que queria encerrar sua carreira no Timão, inclusive sugeriu “contrato fidelidade” que foi recusado pela cúpula corintiana . Aos 35 anos, o volante ainda segue com bom condicionamento físico. Em 2019, disputou 52 partidas, com aproximadamente 4.160 minutos em campo.

Com contrato firmado até o fim de 2020 com o Corinthians, o Cruzeiro estuda a possibilidade de envolver jogadores na negociação para facilitar a transferência do volante, conforme reportado pelo site ​GloboEsporte. A ideia dos dirigentes da Raposa é um empréstimo por um ano, com o Corinthians pagando parte dos salários do jogador. Com isso, os jogadores que seriam cedidos ao clube paulista não teriam custos salariais, sendo uma tentativa por parte do mineiros de convencer os dirigentes do Timão e aliviar a folha salarial.

