‘Adoráveis Mulheres’ discute o papel feminino no século XIX

Demorou quase 30 anos para Hollywood nos brindar com mais uma adaptação do clássico livro ‘Little Women’, da escritora Louisa May Alcott. Uma das histórias mais celebradas e conhecidas dos americanos volta às telas com a ousadia da diretora Greta Gerwig e um elenco de peso, com nomes como Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern, Timothée Chalamet e Meryl Streep. O resultado não poderia ser outro: uma adaptação pulsante, atuações de tirar o fôlego e seis indicações ao Oscar 2020, incluindo a de melhor filme.

‘Adoráveis Mulheres’ conta a história do amadurecimento de quatro irmãs, em meio à Guerra Civil Americana, na segunda metade do século XIX. Mas, na verdade, a vida da família March serve como um providencial pano de fundo para analisar e discutir o papel da mulher na sociedade da época. Unidas pela ausência do pai, que está servindo à pátria nos campos de batalha, e pelo amor incondicional da mãe, as irmãs apresentam posturas completamente diferentes sobre a vida.

Enquanto Jo, a protagonista, é uma destemida escritora, que vai arriscar a vida em Nova York e tentar vender suas histórias aos jornais da cidade, Amy, por exemplo, sonha com um casamento pomposo e um marido rico. O ponto alto da história é a lucidez da autora que em momento algum trata os objetivos de vida das personagens de forma maniqueísta. Não existe certo e errado. Querer casar-se e constituir uma família é tão legítimo quanto fugir do altar e buscar independência financeira em um voo solo.

A mensagem vanguardista é apresentada com ousadia e muito apuro técnico pela diretora Greta Gerwig, que usa de forma precisa a fotografia, o figurino e os enquadramentos para adaptar a história de uma forma nova e nada convencional. Os diálogos acelerados contrastam com o cenário bucólico, deixando a clássica narrativa com um ritmo pop. Isso faz com que o ‘Adoráveis Mulheres’ de Greta fuja do dramalhão sem deixar de lado a essência do texto original.

O elenco é um show à parte. Sem dúvida, Saoirse Ronan interpreta o seu melhor papel na carreira. Timothée Chalamet parece ter nascido para viver Laurie, o jovem rico apaixonado por Jo. A veterana Laura Dern é absolutamente convincente no afetuoso papel da matriarca da família e Meryl Streep dispensa qualquer tipo de comentário. Intensa, moderna e divertida, a mais nova adaptação de ‘Adoráveis Mulheres’ recebeu seis indicações ao Oscar e merece ser vista por quem aprecia uma clássica obra atualizada de maneira genial.

Heyder Mustafá é jornalista e produtor cultural formado pela UFBA, editor de conteúdo da GFM e Bahia FM, apresentador do Fala Bahia e apaixonado por cinema, literatura e viagens.