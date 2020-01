Agente de lateral campeão da Copa Sul-Americana de 2019 atualiza negociações com o Vasco

​O Vasco da Gama ainda busca reforços no mercado de transferências para a temporada de 2020. O Cruz-Maltino fechou apenas com o atacante Germán Cano e ainda busca sanar algumas carências no elenco, como, por exemplo, a lateral direita, a zaga e o meio de campo. Por isso, o clube abriu conversas com o lateral-direito Ángelo Preciado, campeão da Copa Sul-Americana de 2019 pelo Indenpendiente del Valle-EQU.

Porém, o empresário do atleta, Fernando Bazan, relatou ao perfil ​Detetives Vascaínos que o jogador oferecido ao Vasco não vestirá a camisa do Cruz-Maltino, pois o clube não deu sequência na negociação. “Aos que perguntam sobre o lateral-direito equatoriano Ángelo Preciado, recentemente oferecido, o Vasco não deu sequência ao negócio. Foi o que nos revelou o agente Fernando Bazan, que estava à frente das tratativas.”, relatou o perfil.

Atualmente, dois jogadores estão no elenco para a posição: o titular Yago Pikachu e o reserva, o garoto Cayo Tenório. Porém, pela inexperiência do jovem jogador que foi promovido recentemente ao elenco profissional, o Cruz-Maltino poderá trazer um atleta para a posição. Na temporada passada, Raúl Cáceres era o reserva imediato, mas acabou deixando o clube rumo ao Cerro Porteño-PAR.

As duas negociações mais aguardadas pelos torcedores são os desfechos das situações do zagueiro Dedé e do meia Fredy Guarín. Enquanto o zagueiro encontra dificuldades para desvincular-se de seu atual clube, o Cruzeiro, o colombiano poderá permanecer jogando em São Januário por mais uma temporada. O Vasco fez uma proposta ao estafe do jogador, que deverá dar uma resposta ainda nesta semana.