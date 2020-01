Agente deve se reunir com Cruzeiro para resolver ‘questões’ de jovem zagueiro

Nesta sexta-feira (10), o ​Cruzeiro vai se reunir com o empresário André Cury, responsável pela negociação do zagueiro Ramón, para tratar da situação do jogador recém-chegado ao clube. O atleta de 24 anos assinou um pré-contrato com a Raposa ainda sob gestão da antiga diretoria e ultrapassa o teto salarial estabelecido pela atual.

O agente conversou com o ​GloboEsporte.com e deu uma nova versão sobre a negociação. Zezé Perrella e Itair Machado, ex-gestores de futebol do Cruzeiro, já falaram sobre a transação. O agente também é encarregado pela carreira de Éderson e David, que faltaram ao treino desta quinta-feira na Toca da Raposa.

De acordo com Cury, Ramón assinou contrato em setembro de 2019 por um ano de contrato com o clube mineiro, com salário acima de R$ 150 mil e com cláusulas de ampliação contratual, automática, caso o atleta entre em campo em ao menos 30 partidas na temporada.

“Ele tem contrato de um ano. Aí ele tem que cumprir a cláusula. Se ele cumprir, tem o segundo ano. Se ele cumprir no segundo ano, tem outro ano, e etc. Ele tem que fazer 30 jogos (no ano), e aí amplia o contrato”, explicou o agente. André Cury ainda destacou que o Cruzeiro tentou contratar o zagueiro no começo da temporada passada, mas teve dificuldades em negociar com o Vitória.

“O Ramon não conseguiu vir em março, depois ele iria vir na época do Rogério (Ceni). Aí acabou não vindo. Veio (assinou o pré-contrato) quando o treinador era o Abel. Ele cumpriu cinco anos no Vitória. Decidiram. Negociamos com o Itair e o Edison (Travassos, advogado do Cruzeiro). Fizemos o pré-contrato. A gente devolveu o pré-contrato assinado pelo Wagner (Pires), para a gente colher a assinatura do jogador. A data exata eu não sei, mas na época de setembro, eu lembro que o treinador era o Abel”, completou.

Agente de Ramón detalha negociação com o Cruzeiro @Cruzeiro e revela cláusulas de ampliação de contrato. André Cury afirma que negócio foi tratado com Itair Machado, na era Abel Braga, e que atual gestão do futebol acenou para que zagueiro se apresentasse ao Cruzeiro. — Jéferson (@Jeferson_mca) January 10, 2020

O agente ainda ressaltou que a situação começou a mudar com a troca de gestores do clube, em outubro. “O Zezé me ligou um dia e falou: “André, não estava sabendo”. Eu disse: Zezé, que culpa eu ou o jogador tem? Tem o contrato assinado pelo presidente, o meu representante esteve aí, reuniu com o Itair e com o Edison (Travassos). É o cara do jurídico, advogado”.

Na oportunidade, conforme assegura André Cury, Perrella falou que o Cruzeiro tinha zagueiros suficientes e que o jovem Ramón deveria ser negociado com outra equipe. Contudo, após possíveis percas de jogadores para a posição, o gestor voltou atrás.

“Aí ele (Zezé) falou: ‘Vamos ver se tem outro lugar para o menino, porque estamos cheios de zagueiros aqui’. O que aconteceu: com esse problema do Fabrício Bruno, a especulação sobre o Dedé e também a oferta para o Léo, falei com o Marcelo Djian: ‘Meu zagueiro é muito bom, vocês vão precisar de zagueiro, por que não pegam o zagueiro? Tem 23 anos. Ele já está contratado’. O Marcelo saiu, não me falou nada. Na segunda-feira, eu conversei com o pessoal do Cruzeiro, falei: ‘O que faz com o jogador?’. Eles me disseram que poderia apresentar.

Por fim, o agente aponta que Alexandre Mattos e Pedro Lourenço acenaram positivamente para a apresentação do jogador. André Cury ainda se mostrou insatisfeito com a forma que a Raposa tratou a situação.

“Quem mandou apresentar foi o (Alexandre) Mattos, junto com o Pedrinho. Eu falei do problema, depois eles voltaram a ligação para mim. E falaram: ‘Pode apresentar o menino’. Ele comprou a passagem e veio para Belo Horizonte. Aí começou essa confusão toda, isso é até falta de respeito. Então, para que pediu o menino para se apresentar? Estão denegrindo a imagem do cara. O cara não foi aí e apontou o revólver para ninguém, não”, encerrou.

O problema afeta até quem não faz parte do clube e não tem culpa de nada. O zagueiro em questão coitado tá querendo defender o dele e trabalhar. Fizeram sacanagem não só o clube como, com rapaz. — Carlos Andre (@_andrepreto) January 10, 2020

Em nota, Zezé Perrella confirmou o contato com o agente de Ramón e disse que não “reconheceria o negócio”. À reportagem do GE, Itair Machado afirmou que estava afastado da Toca da Raposa e que não tinha conhecimento da negociação. Edison Travassos, procurado, preferiu não comentar a situação. À redação tentou entrar em contato com Pedro Lourenço, mas não foi atendida.