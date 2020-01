Agora é oficial! Grêmio confirma contratação de meia-atacante Thiago Neves

O nome não chega a ser assim uma novidade, uma vez que já vinha sendo falado desde o meio da última semana. Mas agora, sim, é possível dizer: o ​Grêmio tem um novo meia-atacante. E ele é Thiago Neves.

A confirmação oficial ocorreu na manhã desta segunda-feira, e o jogador assinará contrato por uma temporada com a equipe gaúcha. Em tese, chega para ser o substituto de Luan, negociado com o Corinthians.

eu nem tenho o que falar sobre Thiago Neves no Grêmio, só xingar. — Rui (@BueRue) January 27, 2020

Aos 34 anos (completa 35 em fevereiro), Thiago Neves iniciou sua trajetória profissional no Paraná Clube e, desde então, acumulou passagens por diferentes clubes brasileiros, além de Europa e Oriente Médio. Defendeu Fluminense, Flamengo e ​Cruzeiro, Hamburgo (Alemanha) e Al-Hilal (Arábia Saudita). Pela Raposa, seu último time, levantou o bicampeonato da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e o bi do Estadual, em 2018 e 2019. No entanto, deixou Belo Horioznte contestado pela torcida e eleito o principal do rebaixamento para a Série B.

