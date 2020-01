Agradável e arejado: veja como preeparar sua casa para o verão

Para suportar as temperaturas mais quentes do ano, o verão é acompanhado pelo aumento do uso de climatizadores e, por consequência, maiores gastos com energia. Apenas na capital de São Paulo, o ano de 2019 apresentou um aumento de 3,6% em relação a compra de artigos como ventiladores e ar-condicionado. E, para 2020, a projeção é que a conta de energia fique ainda mais alta.

Foto: divulgação



Mas, você sabia que é possível amenizar o gasto com esses equipamento com medidas simples de organização? Segundo Mirela Oliveira, sócia do T3 e arquiteta, uma sugestão é investir em áreas integradas e arejadas.



Foto: divulgação

“As casas de verão, além de serem aconchegantes e confortáveis, precisam ser arejadas, com bastante ventilação cruzada. Para não cair em despesas muito altas na compra de climatizadores e com o gasto de energia, é importante que os espaços da casa se integrem e as áreas comuns sejam bem ventiladas”, explicou a especialista.

Para Mirela, para criar um ambiente acolhedor às visitas durante o verão, uma boa pedida é investir no layout da residência.” Ter um layout flexível dá margem para implementar novas áreas na casa, devido a adaptação da planta, acomodando os hóspedes em diversas áreas comuns”, disse.

De acordo com a profissional, ambientes com incidência solar podem favorecer a construção de cenários aconchegantes e criativos para as visitas, aproveitando a influência da estação do ano na utilização desses espaço.

“Espaços como a piscina precisam de forte incidência para criar um ambiente ideal por exemplo, enquanto outras, como uma área gourmet bem equipada, precisa se manter protegida dos raios solares”, concluiu Mirela.