Ainda bastante chateado, Ralf toma atitude importante no Corinthians

Na apresentação de Tiago Nunes no Corinthians, o torcedor ficou surpreso com o anúncio da saída de alguns nomes importantes do Alvinegro. Ralf era um dos jogadores mais importantes do elenco Alvinegro, porém, o técnico Tiago Nunes entendeu que o volante não seria muito importnate na temporada e, por conta disso, não contou com os seus serviços.

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o volante ficou muito triste como a situação foi gerida pelo Corinthians. Na visão do ídolo da torcida corintiana, ele poderia muito bem ter se apresentado normalmente, para somente em seguida ser anunciado a sua saída do clube.

Ralf foi comunicado que não estaria nos planos e não precisaria se apresentar na segunda-feira um dia antes, por telefone. O volante teria que se apresentar na quarta-feira, porém, ele não fez isso. Segundo Nicola, o volante não se apresentou ao Corinthians e desde então vem treinando em um local reservado.

A diretoria do Corinthians não era favorável a saída de Ralf, porém, o presidente Andrés Sanchez preferiu não interferir, já que ele prometeu ao novo treinador que teria total independência para fazer as mudanças que achar necessário.

Enquanto isso, o Corinthians continua trabalhando em busca de um time ainda mais qualificado para 2020. Para o lugar de Ralf foi contratado Cantillo, volante colombiano de 26 anos de idade que é um pedido de muito tempo do técnico Tiago Nunes.