Ainda em recuperação, Dourado deve perder boa parte da Libertadores pelo Inter

​Embora tenha sido uma indicação do técnico Eduardo Coudet, a contratação de Damián Musto por parte do ​Internacional, a princípio, não se deu por acaso. O clube só deve contar com o volante Rodrigo Dourado a partir de abril, o que fez aumentar a necessidade por mais um primeiro volante no plantel.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

Dourado não sabe quando volta,faz 1 ano quase que está lesionado. Daí tem agora musto,Lindoso e ( dourado lesionado) antes tinha o rithiely e estava de boa agora não podem trazer o Sandro que e sangue do clube e viria só pelo salario. Não dá para intender o INTERNACIONAL as vzs. — Douglas (@Jaappones) January 4, 2020

Embora o atleta tenha reapresentação marcada para a semana que vem, junto com os demais companheiros, ele seguirá tratando um edema ósseo no joelho esquerdo, problema este que o fez fechar a última temporada com apenas 17 partidas disputadas. O jogador, inclusive, era capitão do time quando foi obrigado a parar e realizar duas cirurgias para tentar dar fim às dores na articulação.

Eu não sei de onde tiraram que o Sandro jogaria na linha de 3. Disputa vaga com Musto, Dourado e Lindoso. Não faz sentido nenhum trazer agora.

Quero ver ele com a camisa do Inter de novo, mas nessa temporada não tem porquê. Acerta o Inter em não propor nada — Arquibancada Colorada 泥 (@arquicolorada) January 3, 2020

Após o primeiro procedimento, o tratamento conservador não surtiu efeito. Com isso, uma segunda intervenção foi realizada e, à época, o clube previu o retorno aos treinos em duas semanas, o que não se confirmou. Agora, se a previsão extraoficial se confirmar, Dourado irá perder boa parte do Campeonato Gaúcho, as etapas preliminares da Libertadores e, caso o Inter avance na competição continental, alguns compromissos da fase de grupos. A última aparição do volante foi em julho, diante do ​Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Para mais notícias do Internacional, clique ​aqui.