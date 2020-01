Ainda sem reforços, Dorival testa ‘pratas da casa’ na referência do Athletico

​Ao longo da temporada passada, o argentino Marco Ruben foi o responsável por comandar a referência ofensiva do ​Athletico Paranaense. Apesar de ter criado identificação com o Furacão e sua torcida, o experiente centroavante não teve opção de compra exercida pelo clube, abrindo uma brecha difícil de ser preenchida no elenco rubro-negro. Encontrar um novo camisa 9 tem sido desafiador, o que obriga Dorival Júnior a encontrar soluções internas.

​​Como destaca o ​Globoesporte, a comissão técnica do Furacão ainda aguarda um reforço para a posição, tratada como prioridade absoluta pela diretoria. No início de janeiro, o nome certo para assumir a 9 rubro-negra parecia ser Felipe Vizeu, mas em uma mudança repentina de curso, o jovem atacante acabou rumando ao ​futebol russo.

Enquanto não pinta nenhuma contratação para preencher o setor, o treinador Dorival Júnior promove testes com os pratas da casa: Pedrinho e Julimar vinham revezando na função nas atividades do comandante, mas acabaram sendo incorporados pelo time de transição (Sub-23) do Athletico. Logo em seguida, o comandante testou Breno Lopes e Guilherme Bissoli, ambos da equipe de aspirantes, durante a curta excursão do clube à Argentina.

Perdemos uma oportunidade gigante em ter Gérman Cano aqui no Furacão. Um grande jogo se aproxima, negócio nenhum se desenrolou e agora começam especulações de jogadores de qualidade e comportamento duvidosos. Athletico perdeu muito tempo sem um centroavante. — Athletico em Destaque (@Furacaoemdestq) January 21, 2020

Como encara o Estadual com seu time de transição, o Furacão tem pouco menos de um mês para definir essa pendência visando sua estreia oficial na temporada 2020: a Supercopa do Brasil contra o ​Flamengo, programada para o dia 16 de fevereiro.