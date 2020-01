Alberto Valentim intensifica busca no mercado e Botafogo negocia com destaque do Santa Cruz

Aos poucos, o ​Botafogo vai definindo algumas pendências do elenco: o clube renovou o contrato de Diego Cavalieri por mais um ano e também definiu a manutenção de Cícero, que estava na lista de possíveis saídas, já que o jogador recebia um alto salário para os padrões financeiros do Alvinegro.

​Apesar da manutenção dos atletas, a torcida espera a chegada de bons jogadores e Alberto Valentim intensifica a busca no mercado. A diretoria gosta da ideia de trazer jogadores polivalentes, que podem fazer várias funções no esquema tático de Valentim. Um dos nomes analisados é o de Warley, que pertence ao Santa Cruz.

O atleta de 20 anos de idade atuou pelo CSA, no Campeonato Brasileiro de 2019 e apesar do rebaixamento, se destacou na equipe alagoana, disputando 13 partidas. O contrato do atleta com o Santa vai até dezembro de 2021. Uma das qualidades do jogador é a polivalência, já que pode atuar de lateral-direito, ponta ou atacante.

Off na folga Sobre Warley: Santa Cruz não tem interesse em emprestar o jogador. Tricolor precisa de dinheiro a curto prazo. Botafogo ofereceu empréstimo e Santinha, inicialmente, recusou. Se houver algo de cláusula de venda, pode rolar. #lanceBOT — Sergio Santana (@sergiostn_) 3 de janeiro de 2020

O Alvinegro teria feito uma oferta por empréstimo, porém foi recusada pelo time pernambucano. Precisando fazer caixa, o Santa Cruz deseja negociar o atleta em definitivo, que neste momento, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 200 mil euros, cerca de 900 mil reais na cotação atual. Apesar da negativa inicial, o Botafogo fará novas investidas por Warley.

CRÉDITOS DA FOTO: ​Augusto Oliveira/CSA