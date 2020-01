Alberto Valentim pede e diretoria do Botafogo fecha a contratação de lateral do Atlético-MG

​O Botafogo segue se movimentando bastante no mercado da bola em busca reforços visando o início do Campeonato Carioca nesse primeiro semestre. O treinador Alberto Valentim tem indicado alguns nomes e o Fogão fechou a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos; atleta pertencia ao Atlético-MG. A informação foi confirmada pelo integrante do Comitê Executivo de Futebol, Carlos Augusto Montenegro.

“O Botafogo está contratando, até pelo o que aconteceu com o Marcinho, identificamos que precisamos de mais gente para uma posição. O Federico está chegando amanhã, já assinou tudo, resolveu os trâmites no Ministério do Trabalho, vai ficar livre da burocracia. E nós contratamos o Danilo Barcelos, a pedido do Valentim, já está combinado, acerto. Ele está acertando o desligamento de contrato com o Atlético-MG para assinar com o Botafogo. Já fez exames médico, fez a pré-temporada e vai se integrar aqui em algum momento. Desta forma, encerramos as nossas contratações, a não ser que algum jogador nosso receba alguma proposta”, disse o dirigente em ​entrevista na tarde desta quinta-feira (16).

O lateral trabalhou com Valentim no Vasco em 2019 e era um dos homens de confiança do treinador. A princípio, ele chega para disputar posição e será testado nos primeiros jogos do Estadual. O jogador deve assinar a rescisão com o clube mineiro nas próximas horas e, em seguida, desembarcará no Rio de Janeiro para se juntar com os novos companheiros do Glorioso.

Danilo deve ser o último reforço confirmado do Alvinegro​ e novas contratações só serão realizadas se aparecer alguma oportunidade de negócio. A comissão técnica botafoguense está confiante que possa realizar um bom trabalho nessa temporada, começando a brigar pelo título do Cariocão. O projeto é, aos poucos, colocar o Fogão brigando com as outras grandes equipes do futebol brasileiro.