Além de Jean e Guerra, Cruzeiro define mais um jogador do Palmeiras para liberar Orejuela

​Aguardado proposta do ​Palmeiras por Orejuela, o ​Cruzeiro já visa três jogadores da equipe Alviverde que podem ser envolvidos na negociação do jogador equatoriano. Agora, os dirigentes do clube celeste ficam na expectativa de uma proposta oficial até o fim desta semana.

A Raposa exige valor em torno de 500 mil dólares, aproximadamente R$ 2 milhões pelo lateral-direito. Além do mais, deseja contar com dois ou três jogadores que não serão aproveitados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em 2020.

Na tarde desta terça-feira (13), o diretor do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho, assumiu interesse em três jogadores do clube paulista: Jean, Guerra e Allione. Sendo assim, não descartou uma uma transação que envolva o lateral-direito do clube de Belo Horizonte. Já o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, confirmou que vem conversando com Ocimar e que deve mesmo fazer uma composição: enviar jogadores para a Toca da Raposa.

Conversa entre Cruzeiro e Palmeiras já acontece há alguns dias. Clube mineiro aguarda uma oficialização por parte do Palmeiras para dar seguimento à negociação. https://t.co/Fvjinn0suj — Samuel Venâncio™ (@samuelvenancio) January 14, 2020

Com o intuito de valorizar e emprestar o jogador, no fim de 2019, o Cruzeiro desembolsou 1,5 milhão de dólares (cerca de R$6 milhões) ao Ajax, da Holanda, por 50% dos direitos econômicos de Orejuela. O aporte foi feito com auxílio do empresário Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH, e que deixou recentemente o Núcleo Dirigente Transitório.