Além de Rafael, Atlético-MG sonda Santos, do Athletico-PR

​O ​Atlético-MG continua se movimentando no mercado em busca de reforços pontuais para o plantel do técnico Rafael Dudamel. Um dos objetivos da diretoria alvinegra é conseguir contratar um goleiro como alternativa a Victor. Após Rafael, do Cruzeiro, mostrar interesse em deixar o clube celeste, o Galo monitorou a situação do atleta. Até o momento, nenhuma negociação foi iniciada.

O jogador da Raposa não é o único na mira do Alvinegro: de acordo com o jornalista ​Claudio Rezende, setorista da​ rádio Itatiaia, o Atlético também estaria monitorando a situação do goleiro Aderbar dos Santos, do Athletico-PR. O atleta de 29 anos tem contrato vigente até dezembro de 2022. Além disso, na última temporada, foi eleito melhor goleiro no prêmio Brasileirão 2019.



O pernambucano começou sua carreira nas categorias de base do Porto-PE em 2006 e, posteriormente, foi transferido para o Athletico-PR. Em 2010, assinou contrato como profissional. Durante sua trajetória no Furacão, entrou em campo 155 vezes para defender as redes do clube. No ano passado, também foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite.

Alguém poderia me explicar o motivo do Atlético estar procurando goleiro? O Victor tá machucado? O Victor não quer mais? Ir atrás do goleiro Santos, que deve ser caro pra caramba. O Atlético tem dinheiro pra isso? — pedroblom (@pedroblom) January 29, 2020

O Atlético deve estar a par da situação do goleiro Rafael, o investimento no goleiro Santos, nos trás uma clara informação de que o Victor não é “viável” mais.

Antes mesmo da lesão o Victor não era mais o mesmo, eterna gratidão, mas vida que segue. — Guilherme (@MoratoGALO13) January 29, 2020

O arqueiro que atualmente é avaliado no mercado em 2 milhões de euros, cerca R$ 9,2 milhões, conquistou a Copa Sul-Americana em 2018, a Copa do Brasil em 2019, o Campeonato Paranaense em 2016 e o Levain Cup/Conmebol também em 2019 pelo Rubro-Negro. Já pelas categorias de base, levou o caneco da Copa Tribuna, Torneio de Oberndorf e Torneio de Doetinchem.