Alexandre Mattos acerta com time inglês, mas ajudará Cruzeiro pelos próximos 45 dias

O ​Cruzeiro vai, mesmo que aos poucos, tentando colocar a “casa em ordem” após o inédito rebaixamento sofrido em 2019. Com uma troca de comando na diretoria, a principal prioridade do clube é a reformulação do elenco, que em sua grande maioria conta com jogadores que recebem um salário acima do teto que a Raposa definiu para a temporada de 2020, que é de R$ 150 mil.

Para ajudar na reconstrução, o Cruzeiro gostaria de contar com Alexandre Mattos. Com passagem por Belo Horizonte entre 2013 e 2014, o dirigente conquistou dois títulos brasileiros com a equipe mineira, e, após, trabalhou no Palmeiras. Neste domingo (5), as partes se reuniram e chegaram a um acordo. Mattos trabalhará na equipe no início da temporada, mas por pouco tempo.

Segundo a informação do site ​Globoesporte, o dirigente acertou com o Reading-ING, que disputa a segunda divisão da Inglaterra. Porém, enquanto o visto de trabalho não fica totalmente regularizado para que Mattos embarque para a Europa, o cartola topou ajudar o Cruzeiro na montagem do elenco de maneira voluntária por gratidão ao clube em que trabalhou por dois anos.

Queria o Mattos fazendo parte do projeto de reconstrução do Cruzeiro, Se não é possível. 2 meses de ajuda são muito bem vindos.

Pra quem não tem nada, metade é o dobro. O grupo Gestor ganha alguém pra ajudar no momento e tempo pra pensar em um solução para a temporada! — #MudaEstatutoCuzeiro (@HEXAndrey) January 6, 2020

Segundo o repórter André Hernan, do SporTV, Mattos trabalhará por cerca de 45 dias em Belo Horizonte e depois embarcará rumo ao continente europeu. O dirigente deverá atuar de forma conjunta com o técnico Adilson Batista visando definir os atletas que sairão do clube, além daqueles que vão aceitar reduzir os vencimentos para permanecer no Cruzeiro e os novos jogadores que chegarão.

