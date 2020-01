Aliado ou rival? Palmeiras já tem traçado plano para adaptação ao sintético

​Aliado ou adversário? O gramado sintético a ser instalado no Allianz Parque passa a se tornar uma realidade para o time do ​Palmeiras, possivelmente, a partir de meados de fevereiro ou início de março. Com o novo piso, vem a chamada adaptação.

Mano Menezes, por exemplo, era técnico do Verdão quando se deu o início do planejamento para a temporada de 2020. Ele defendia, inclusive, que a montagem do grupo de atletas deveria se basear nas características do sintético, em que a bola corre mais. Vanderlei Luxemburgo, que veio a substituir o profissional, já pensa um pouco diferente, uma vez que o time também disputará partidas, fora de casa, em grama natural. Ou seja, é importante que o clube ofereça opções variadas de treinamento, que é o que vai acontecer na Academia de Futebol, onde haverá dois campos de grana natural e um seguindo o padrão do estádio.

Em muitos episódios, principalmente envolvendo a Arena da Baixada, adversários do ​Athletico-PR reclamaram da condição do piso e falaram até em injustiça por conta da diferença existente. Por isso, o Palmeiras se preocupou em buscar na Europa um gramado com a melhor qualidade e tecnologia possíveis. A reforma será levada a cabo pela Soccer Grass. Antes disso, porém, dirigentes foram à Holanda e voltaram impressionados com o que viram, dizendo que a grama escolhida é superior à da casa do Furacão. Conforme estudos, em havendo um trabalho muscular preventivo, a tendência é até mesmo pela diminuição de lesões em partidas disputadas na grama sintética. Ou seja, é tudo questão de trabalhar corretamente em cima de uma nova realidade.

