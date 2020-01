Alinne Rosa realiza segundo ensaio de carnaval neste domingo (19)

A segunda edição do ‘Vale de Espuma’, ensaio de carnaval da cantora Alinne Rosa, acontece neste domingo (19), no Porto Salvador, no Comércio. Dessa vez, a artista recebe como convidada a banda É o Tchan. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 50 e R$ 70.

Foto: Divulgação