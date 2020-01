Alô, Justin! Egídio é regularizado e já pode estrear pelo Fluminense

​Com mais de uma dezena de saídas e outras inúmeras chegadas, o ​Fluminense aproveita o início de janeiro para amarrar seu elenco e regularizar novos contratados. O objetivo é chegar nos primeiros dias de fevereiro com o grupo definitivo, afinal, será neste período que o clube encarará o primeiro grande desafio da temporada: a rodada inicial da Copa Sul-Americana.

​​Treinando no Tricolor desde a reapresentação oficial do elenco, anunciado através de uma postagem pra lá de engraçada e devidamente apresentado em coletiva de imprensa, o lateral-esquerdo Egídio, de 33 anos, teve sua situação contratual regularizada nesta quinta (23).

​​Sua rescisão com o ​Cruzeiro apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta (22), possibilitando o registro do atleta pelo Fluminense nesta quinta. Desta forma, o lateral-esquerdo deve estar à disposição da comissão técnica tricolor já para a terceira rodada do Carioca, quando o Fluminense encara o Bangu.