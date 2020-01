Amazul 2020: Edital abre 2.377 vagas de níveis médio e superior; Até R$ 13.711,94

Edital divulgado! A Amazônia Tecnologias de Defesa – AMAZUL publicou o novo edital para preenchimento de 2.377 vagas, sendo 67 em caráter imediato e 2.310 em cadastro reserva, distribuídas em cargos de ensino médio e superior. O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural Assistencial – IDECAN tem a responsabilidade do certame.

Segundo o edital publicado, as inscrições poderão ser feitas até 09 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca (http://www.idecan.org.br). A taxa de inscrição vai custar:

R$70 para nível médio; e

R$100 para nível superior.

Cargos e vagas

Nível Médio

Para nível médio, as oportunidades do concurso AMAZUL 2020 são destinadas aos cargos de Assistente Administrativo (30 CR – R$ 3.859,98), Projetista de Instrumentação e Controle (01 vaga + 30 CR – R$ 7.649,76), Projetista Mecânico (05 + 120 CR – R$ 7.649,76), Projetista Civil (02 + 60 CR – R$ 7.649,76), Projetista de Eletricidade (02 + 60 CR – R$ 7.649,76), Técnico em Eletrônica (30 CR – R$ 5.596,98), Técnico em Mecânica (30 CR – R$ 5.596,98), Técnico em Química (30 CR – R$ 5.596,98) e Web designer (01 + 30 CR – R$ 7.879,26).

Nível Superior

Para nível superior, o edital AMAZUL 2020 conta com vagas para os cargos de Analista, Engenheiro e demais cargos. Os salários podem chegar a até R$13 mil. Veja os cargos, vagas e salário de todos os cargos:

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO Analista Administrativo 1 + 90 CR R$ 11.469,35 Analista de Desenvolvimento de Sistemas 1 + 30 CR R$ 11.469,35 Analista de Negócios 1 + 30 CR R$ 11.469,35 Analista de Relações Institucionais 30 CR R$ 11.469,35 Analista de Sistemas 3 + 90 CR R$ 11.469,35 Arquiteto 3 + 90 CR R$ 9.508,98 Contador 2 + 60 CR R$ 8.495,80 Engenheiro Civil 3 + 90 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Automação e Controle 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Energia 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Materiais 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Produção 7 + 180 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Telecomunicações 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Eletricista / Eletrônico / Automação e Controle 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Eletricista 5 + 150 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Eletrônico 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Mecânico 11 + 360 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Naval 2 + 60 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Nuclear 2 + 60 CR R$ 15.987,74 Engenheiro para atuar em Instrumentação e Controle 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro para atuar em Proteção e Combate a Incêndio 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro para atuar na área de Gestão da Qualidade 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Químico 3 + 90 CR R$ 13.711,94 Proteção Radiológica 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Físico 3 + 120 CR R$ 13.711,94 Pesquisador em História 30 CR R$ 9.605,41 Químico 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Tecnólogo em Projetos Mecânicos 1 + 30 CR R$ 9.508,98

Etapas e Provas do Concurso AMAZUL 2020

O concurso vai contar com avaliação de conhecimentos gerais e específicos de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos pela formação acadêmica e experiência profissional comprovada, de caráter classificatório.

Segundo o edital publicado, serão aplicadas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações vão constar de 60 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada item, e terão pontuação total variando do mínimo de 0 ponto ao máximo de 60 pontos.

Veja:

Língua Portuguesa – 5

Inglês – 5

Noções de Informática – 5

Conhecimentos Gerais – 5

Conhecimentos Específicos – 40

O edital informa que será considerado aprovado o candidato que obtiver, pelo menos, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que tenha acertado pelo menos uma questão de cada área de conhecimento.

As provas objetivas de múltipla escolha e discursivas serão realizadas exclusivamente na cidade de São Paulo SP, capital, com data inicialmente prevista para o dia 08 de marco de 2020, domingo, com duração de 4h00min quatro horas para sua realização, em dois turnos.

Os locais de realização das provas objetivas, para os quais deverão se dirigir os candidatos, serão divulgados na data provável de 28 de fevereiro de 2020, na integra, no site oficial da banca.

Veja os horários das provas:

MANHÃ : das 08h às 12h para cargos de nível Superior

: das 08h às 12h para cargos de nível Superior TARDE: das 15h às 19h para cargos de nível Médio

Validade

A validade do concurso vai ser de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a contar da data de homologação do concurso.

Informações do concurso

Concurso : Amazônia Azul Tecnologias de Defesa

: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa Banca organizadora : IDECAN

IDECAN Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 2.377 vagas (sendo 67 imediatas)

: 2.377 vagas (sendo 67 imediatas) Remuneração : até R$13 mil

: até R$13 mil Inscrições : entre 13 de janeiro e 09 de fevereiro

: entre 13 de janeiro e 09 de fevereiro Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 110,00

: R$ 70,00 a R$ 110,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

