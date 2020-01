‘Amor’: ao saber que Sandro é filho de Vitória, Lurdes rompe com advogada e pede demissão

Lurdes (Regina Casé) não vai ficar só triste ao descobrir que Sandro (Humberto Carrão) é filho de Vitória (Taís Araujo), em “Amor de mãe”. A babá fica completamente decepcionada com a atitude da patroa, que deu seu filho recém-nascido para uma bandida vender. “Lurdes, eu causei mal a muita gente com essa covardia, com a minha mentira. Você foi uma delas… Me desculpe”, pede Vitória.

Foto: Reprodução | TV Globo