‘Amor de mãe’: após descobrir a verdade, Sandro se aproxima de Raul e vai morar com o pai

Sandro (Humberto Carrão) tem passado por uma montanha-russa de emoções nos últimos capítulos de “Amor de Mãe”. Após saber que Lurdes (Regina Casé) não é sua mãe biológica, o jovem ainda descobre que seus verdadeiros pais são, na verdade, a advogada Vitória (Taís Araújo) e Raul (Murilo Benício). Sandro e o pai conversam e começam a se aproximar.

Foto: reprodução / Instagram

Após conversarem sobre o passado num primeiro encontro, Sandro vai até a casa do pai e fica impressionado com o lugar. Raul convida o jovem para morar com ele — o empresário acrescenta que não quer ser pai apenas no papel.

Ainda assustado com a reviravolta que teve na sua vida, Sandro aceita a proposta. Logo após a mudança, ele conhecerá Vinícius (Antonio Benício), filho de Raul e Lídia (Malu Galli), que vive no Canadá. Ele retornará ao Brasil em breve.

As cenas estão previstas para irem ao ar nos próximos capítulos.