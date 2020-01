‘Amor de mãe’: Magno perde Betina e é preso pela morte de Genilson

O que ninguém sabe é que foi Leila (Arieta Corrêa), ex-mulher do rapaz, quem o jogou no inferno. Sim, porque a partir desse momento a vida do primogênito de Lurdes (Regina Casé), que acaba confessando o crime, vira de cabeça para baixo.

A começar pelo fim do namoro com Betina (Isis valverde), que, em choque, não acredita que a morte do irmão tenha sido um acidente. Magno fica ainda mais desolado com a morte do amigo Wesley (Dan Ferreira). O policial também acreditava no envolvimento de Belizário (Tuca Andrada) na morte de Genilson. Tanto que, por saber que Wesley está em seu encalço, o capitão o mata e ainda forja a cena do crime para justificar que o subordinado foi baleado por bandidos numa troca de tiros.