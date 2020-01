‘Amor de mãe’: Miranda descobre traição de Matias e vai à forra

Miranda (Debora Lamm) vai descobrir uma traição de Matias (Milhem Cortaz), em “Amor de mãe”, e decide dar o troco. A irmã de Vitória (Taís Araujo) percebe o nervosismo do marido ao encontrar Jane (Isabel Teixeira), e sente que há algo estranho no ar. Ela o confronta, e o médico confessa que dormiu com a ginecologista, anos atrás, durante um congresso.

Foto: Reprodução



Miranda sente o golpe, mesmo com Matias dizendo que a a noite com Jane foi sem importância. Mas a dona de casa tem uma atitude inesperada.

A mulher de Matias afirma ao médico que aceita continuar casada, desde que possa passar uma noite com outro homem. Miranda, então, procura um ex, Daniel (Mouhamed Harfouch), mas não consegue ficar com ele. Porém, ela finge para o marido que transou com outro cara.