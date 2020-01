‘Amor de mãe’: por Vinícius, Raul ajuda Amanda a fugir

Raul (Murilo Benício) vai voltar atrás na decisão de expulsar Vinícius (Antonio Benício) de casa e ainda ajudará Amanda (Camila Márdila) a fugir, em “Amor de mãe”. Apesar de furioso ao saber que o casal armou para acabar com um jantar da PWA, o empresário lembra que estava há três anos sem falar com o pai quando ele morreu. Então, ele baixa a guarda ao ver a dupla arrumando as malas para ir embora.

Foto:Divulgação/Rede Globo