‘Amor de mãe’: Raul expulsa Vinicius e Amanda de casa

O clima vai ficar pesado em ‘Amor de Mãe’ nos próximos capítulos. Depois que Raul (Murilo Benício) flagrar Amanda (Camila Márdila) no quarto de Vinicius (Antonio Benício), ele vai descobrir que o filho é muito mais que namorado da ativista. As informações são do GShow.

Foto: reprodução / TV Globo Vitória (Taís Araujo) vai revelar para o empresário que o filho teve participação no protesto contra a PWA no jantar que aconteceu na casa de Lídia (Malu Galli). “Nem sei o que dizer… Tem alguma chance dessa informação ser falsa?”, dirá Raul, em choque com a notícia.

“Não. Foi tudo batido com uma repórter do Canadá, que é onde fica a sede da organização”, explicará Vitória.

Depois dessa conversa com a ex, Raul vai para casa e arromba a porta do quarto de Vinicius, deixando o filho e a ex-secretária da PWA paralisados. Revoltado, ele acusa o filho de traição:

“Sabotando a empresa do seu próprio pai? (…) Você mentiu pra mim. Boicotou um jantar superimportante usando informações que eu te de como pai! Foi como pai que eu te falei quando ia ser o jantar, onde ia ser… Você usou da nossa confiança pra me trair”.