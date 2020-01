‘Amor de mãe’: Raul trai sócio para auxiliar Vinícius

Os próximos capítulos de ‘Amor de mãe’ prometem fogo no parquinho. Segundo Patrícia Kogut, colunista de “O Globo”, para ajudar Vinícius (Antônio Benício) Raul (Murilo Benício) irá trair seu sócio, Álvaro (Irandhir Santos).

Foto: reprodução / TV Globo



De acordo com a colunista, a situação terá início quando o filho de Raul e um grupo de ativistas envenenarem os convidados de um jantar da PWA. Álvaro ficará transtornado e chamará a polícia, mas os manifestantes conseguirão escapar.

Raul ficará sabendo que Vinícius está envolvido e o expulsará de casa. No entanto, quando o rapaz estiver prestes a deixar o apartamento com Amanda (Camila Márdila), terá uma surpresa do pai.

– Eu estou muito decepcionado com você, Vinícius. A vida inteira eu investi numa relação verdadeira, de cumplicidade, e eu nunca esperava que você me traísse desse jeito.

– Um dia talvez você me entenda. Eu nunca quis te atacar. Só estou tentando fazer alguma coisa realmente relevante para melhorar o mundo.

– Você é meu filho! Não precisava mentir para mim. A polícia está atrás da Amanda. Vocês não podem sair daqui assim.

– O que é que o senhor vai fazer? – questionará Amanda.

– O que todo pai devia fazer: ajudar meu filho.

Ainda segundo a colunista, Raul pedirá para Érica (Nanda Costa) transformar o visual da ativista. Em seguida, o empresário ajudará a menina a fugir e permitirá que seu filho continue morando na casa.