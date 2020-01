‘Amor de mãe’: Thelma vende restaurante e aceita viajar com Gabo

O que Álvaro (Irandhir Santos) tanto deseja vai acontecer em “Amor de mãe”: Thelma (Adriana Esteves) fecha o restaurante por não conseguir arcar com as despesas. Curiosamente, quem joga a pá de cal é Danilo (Chay Suede). Ele vira sócio de Nuno (Rodolfo Vaz), após uma reforma no bar, e o transforma em um sucesso. A mãe do rapaz vê seu estabelecimento às moscas e o vende para o concorrente, sem saber que Nuno virou laranja de Álvaro.

Foto: Reprodução | TV Globo