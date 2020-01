Ancelotti busca empréstimo de meio-campo do Real Madrid

​ O treinador do Everton, Carlo Ancelotti, acredita na contratação por empréstimo do meio-campo James Rodríguez, do Real Madrid. A dupla certamente tem uma história. Os dois trabalharam juntos no clube espanhol e também no Bayern de Munique. De acordo com o ‘Mirror’, o técnico continua interessado no futebol do colombiano e tenta trazer o jogador para o Goodison Park.

No início da atual temporada (2019/2020) do futebol europeu, rumores indicavam que o comandante esperava contar com James Rodríguez no Napoli, da Itália, mas foi demitido antes de ter uma nova oportunidade de contar com o jogador. A janela de transferência para a Premier League fecha no dia 31 de janeiro.

A temporada de Rodríguez foi prejudicada por lesões e o jogador não está nos planos do técnico Zinedine Zidane. Assim, o Everton vê a oportunidade de convencer o clube madridista a emprestar o atleta. Os dirigentes do clube inglês garantiram para Ancelotti que estão preparados para apoiar uma investida significativa no ​Mercado da Bola, o que possibilita a vinda do colombiano.

Por outro lado, Rodríguez teria que abrir mão de disputar o título da La Liga para se juntar ao Everton, no meio da tabela do campeonato inglês. A decisão é do jogador. Vale ressaltar que a oportunidade de trabalhar com Ancelotti e a crescente dos Toffees na tabela do campeonato inglês podem pesar a favor de um desfecho positivo.

Sem jogar desde outubro, James Rodríguez soma nove partidas pelo Real Madrid na atual temporada. O atleta sofreu com várias lesões, que o afastaram dos últimos 13 confrontos da equipe. Por sua vez, o Everton não parece estar preocupado com o risco da contratação e entende o negócio como uma busca por mais criatividade para o meio campo.

Lembrando que Carlo é um grande fã do jogador. Ancelotti levou o jogador para o Real Madrid logo após levou por empréstimo para o Bayern quando era técnico do clube alemão e tentou uma transferência de James para a Napoli quando também treinava o time italiano. — Evertonian Brasil  (@EvertonianBr_) December 30, 2019

Gylfi Sigurðsson deu apenas uma assistência na temporada e é o único meio-campista a criar uma jogada de gol pela equipe até agora. O time tem muitas dificuldades em criar lances de perigo e vê Rodríguez como uma boa alternativa.