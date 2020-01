André Luis deixa o Corinthians e Timão já tem substituto na Flórida Cup

O Corinthians está trabalhando já pensando na Florida Cup, competição que colocará frente a frente o Timão, junto com times do futebol europeu que estão nos Estados Unidos. A competição já está ficando tradicional e, por conta disso, o time paulista quer aproveitar esses jogos para colocar em prática o que vem fazendo nos primeiros dias de trabalho do ano.

O Timão estava trabalhando com André Luis na lista de jogadores que iriam para os Estados Unidos, entretanto, com a sua contratação pelo Daejon Hana Citizen, da Coreia do Sul, o Corintihans teve que ir atrás de um substituto. O escolhido foi Madson, atacande de apenas 20 anos que está trabalhando rapidamente para tirar o visto americano, podendo assim participar da competição que acontece em solo americano.

O Corinthians jogará contra o New York City e Atlético Nacional, da Colômbia, na próxima semana. A saída de André Luis dá ao jovem da base corintiana a oportunidade de participar de um jogo internacional, onde certamente em caso de destaque irá ganhar outras chances com o técnico Tiago Nunes ao longo da temporada.