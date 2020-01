Andrés Sanchez quer Timão ofensivo em 2020 e deseja meia do Al-Nassr; negócio já teria desfecho

​ O Corinthians deseja voltar aos tempos de glória e 2020 é considerado a temporada ideal para o grupo do Timão voltar a conquistar grandes títulos. Tiago Nunes chegou e prometeu uma grande mudança no formato de jogo do time, priorizando jogar sempre em busca do gol e com uma grande posse de bola, como era no seu antigo clube, o Athletico-PR, que jogava bonito e foi campeão da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Reforços já estão chegando e o principal deles foi Luan, meia-atacante que estava no Grêmio. Após arrastadas negociações, o jogador decidiu que era o momento de atuar em outro clube e escolheu o Alvinegro. O volante Cantillo deve ser anunciado nas próximas horas e o atleta foi mais um pedido do novo comandante corintiano. A diretoria corintiana continua monitorando o mercado e consultou a situação do meio-campista Giuliano, ex-Grêmio.

De acordo com o portal “​Gazeta Esportiva”, o jogador foi visto como uma grande contratação e que chegaria com status de titular absoluto. No entanto, o alto salário do atleta impediu qualquer avanço do ​Timão nas tratativas. Ainda de acordo com a reportagem, o meia não estaria disposto a diminuir consideravelmente seus vencimentos mensais e um possível acordo ficou para um outro momento.

todo ano esse cara e sondado pelo timão — RonielsonR10 (@R10Ronielson) January 6, 2020

O jogador está muito feliz atuando no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Giuliano é considerado ídolo no clube e recebe um dos maiores salários do time atual. Com 29 anos, o meio-campista até vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, mas acredita que ainda não seja a hora disso acontecer. Após a tentativa de contratá-lo, os dirigentes corintianos buscam outros reforços no mercado do exterior.

​Imagem: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians