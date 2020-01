Ano novo, vida nova: veja cinco dicas preciosas para renovar a pele

As festas de fim de ano são, para muitos, marcadas pelo uso de maquiagem, exposição solar, consumo de doces e bebidas alcoólicas. Essas atitudes, quando praticadas em excesso, podem fazer mal para a pele. Com base em uma matéria publicada pela PurePeople separamos para você cinco dicas preciosas para começar o ano de 2020 com uma pele de dar inveja. Preparado (a)?

Foto: reprodução



1- Que tal apostar em compressas de gelo?

Ideais para quem passou muito tempo no sol ou sofre com olheiras, as compressas de gelo diminuem o inchado do rosto. Aplique-a por toda a face e deixe agir por alguns minutos. O gelo também pode auxiliar a fechar os poros e deixar a pele mais lisa.

2- Use tônicos para realizar limpezas profundas

Ainda que o uso de demaquilantes e sabonetes faciais auxiliem bastante na limpeza da pele, é provável que algumas impurezas permaneçam, o que favorece o surgimento de cravos e espinhas. Por isso, uma boa pedida é apostar em tônicos faciais, que ajudam a remover resquícios de poluição que permanecem no rosto.



3- Que tal uma esfoliação?

A esfoliação facial ajuda a controlar a oleosidade da pele, além de remover cravos e células mortas. Para fazer a limpeza, aplique o esfoliante no rosto e faça movimentos circulares e leves. Em seguida, retire com água fria ou morna e aplique um hidratante.

4- Experimente máscaras de argila e tecido



Máscaras faciais são sempre uma boa aposta quando o assunto é rapidez e efetividade no cuidado com o rosto. Você pode fazer as de argila ou as máscaras de tecido, que hidratam, retiram impurezas e trazem brilho.



5- Já experimentou fazer uma massagem poderosa com seu hidratante?

Segundo a PurePeople, uma sugestão para começar o ano com uma pele hidratada é massagear a pele enquanto aplica hidratante facial. Isso faz com que o creme seja melhor absorvido pelo rosto.