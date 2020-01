Antes de Victor Luís e Hyoran, Dudamel “vetou” medalhão de R$ 16 milhões do Palmeiras no Galo

O técnico Rafael Dudamel chegou ao Brasil nesta segunda-feira (06), e começa uma nova era no comando do ​Atlético-MG. O ex-técnico da Seleção Venezuelana assinou por dois anos com a equipe mineira. Com a oficialização do comandante, a busca por reforços esquenta e alguns nomes devem ser anunciados nos próximos dias.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​

Nas últimas horas, os nomes dos palmeirenses Victor Luis e Hyoran cresceram nos bastidores do Galo. É provável que ambos sejam anunciados ainda nesta semana. O lateral deve chegar em definitivo, enquanto que Hyoran deve ser emprestado com opção de compra por uma temporada.

Além da dupla, mais um jogador do Verdão poderia chegar ao Atlético: o atacante Carlos Eduardo. O ponta chegou a abrir negociações com a equipe preta e branca, porém de acordo com o jornalista​ Lucas Tanaka, que traz informações exclusivas dos bastidores do time mineiro, Dudamel teria vetado a contratação do atleta.

Com a recusa do Galo, Carlos Eduardo deve assinar por empréstimo de um ano com o Athletico Paranaense. Provavelmente, nesta terça-feira (07), o jogador já se apresente no Furacão. De acordo com o jornalista ​Thiago Ferri, do Lance!, o Athletico adquiriu 20% de seus direitos por 1,2 milhões de dólares, cerca de R$ 4,9 milhões de reais. O atual valor de mercado do jogador Alviverde é de 3,5 milhões de euros, cerca de R$ 15,9 milhões.

CRÉDITOS DA FOTO: ​Cesar Greco/Palmeiras