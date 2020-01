Anti-Real Madrid: Arsenal deve triplicar salário de Martinelli para evitar investida

​Gabriel Martinelli faz uma ótima temporada de estreia no futebol europeu. O atacante de 18 anos chegou ao Arsenal em julho de 2019 como mais uma jovem promessa do futebol brasileiro e teve um início avassalador. Até o momento, o camisa 35 marcou 10 gols em 21 partidas.

Em virtude do desempenho surpreendente, os Gunners devem abrir negociações para ampliação do vínculo contratual e podem até triplicar os salários do brasileiro. A informação é do jornal britânico Daily Mail e a ideia é proteger a joia de investidas de outros gigantes do Velho Continente.

O Arsenal quer provar o seu compromisso com Martinelli. O brasileiro vem chamando a atenção na Europa e, segundo rumores, atraiu o interesse do Real Madrid. As informações alegam que o clube espanhol estaria disposto a valorizar o ex-Ituano entre 50 e 44 milhões de libras a mais do que os ingleses pagaram aos paulistas.

A ideia da nova proposta é afastar o interesse dos madridistas e de qualquer outro clube. O Arsenal pretende oferecer a Martinelli o triplo de seu salário, ou seja, saltar de 10 mil libras por semana para 30 mil libras (cerca de R$ 163 mil semanais). Em caso de o Real insistir, os ingleses podem aumentar a oferta.

De acordo com o Football Insider, o Liverpool também estaria de olho na ascensão do atacante brasileiro, no entanto, o Arsenal ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Martinelli tem vínculo com os ingleses até 2024 – o que alivia a pressão.

Gabriel Martinelli iniciou os dois últimos confrontos do Arsenal (contra Sheffield United e Chelsea), após suspensão do francês Pierre-Emerick Aubameyang, e parece ter feito o suficiente para conquistar mais espaço no time comandado por Mikel Arteta.

Atualmente, o Arsenal ocupa a 10ª colocação na tabela da Premier League, com 30 pontos. Os Gunners somam dez pontos a menos do que o quarto colocado Chelsea e a diretoria do clube teme que a falta de competitividade dos londrinos seja um diferencial em uma possível negociação.