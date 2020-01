Ao estilo Pedro Rocha, Fla busca mais dois reforços que estão em promoção

​O ​Flamengo já avisou: os investimentos em 2020 no futebol não chegarão nem perto daqueles realizados em 2019, quando o clube contratou quase que um time inteiro. A ideia da direção rubro-negra é encontrar oportunidades de mercado para trazer reforços específicos que aumentem, principalmente, a qualidade do plantel como um todo. Por isso, assim como aconteceu no acerto com Pedro Rocha, a busca se dá por jogadores que estejam em promoção.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

A situação do atacante que atuou no Cruzeiro na temporada passada é tomada como exemplo. Sem conseguir se afirmar no futebol europeu, o jogador foi trazido para a Gávea por empréstimo de 12 meses e com valor dos direitos econômicos fixado. Ou seja, se o desempenho for considerado satisfatório, a direção avaliará a compra junto ao Spartak Moscou, da Rússia, ao final do período. Do contrário, abrirá mão do atleta sem fazer um investimento mais pesado.

O modelo de negócio é tentado, também, para trazer, no mínimo, mais dos reforços: o atacante Pedro e o volante Thiago Maia. Pedro está na Fiorentina, da Itália, desde a metade de 2019, e seu time se mostra disposto a negociá-lo para reaver os cerca de 12 milhões de euros despendidos para a sua contratação. É preciso, somente, convencer os italianos sobre a possível valorização que o atleta poderá adquirir caso seja repassado por empréstimo e ganhe vitrine, uma vez que praticamente não entra em campo na Europa. Thiago Maia, do Lille (França), é outro que não estourou fora do país, e já existe uma sinalização para uma liberação. Em resumo: é sem onerar muito os cofres que o Flamengo vai atrás dos nomes desejados para este ano.

Já conhece a promoção do O Boticário? Clique aqui e confira!