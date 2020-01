Após acertos com Pedro Rocha e Michael, atacante do Flamengo entra na mira do Gil Vicente

​O ​Flamengo está se movimentando no mercado da bola e investindo pesado para reforçar seu elenco. Depois de Gustavo Henrique e Pedro Rocha, o Rubro-Negro acertou os últimos detalhes para anunciar Michael, revelação do Campeonato Brasileiro de 2019. Com duas contratações para o setor ofensivo, não está descartada a saída de um jogador que vinha recebendo poucas oportunidades.

Após acumular apenas 16 partidas na última temporada, sendo somente cinco como titular, o jovem Lucas Silva, de 21 anos, pode não permanecer na Gávea em 2020. De acordo com informação da​ reportagem da Coluna do Fla, o Flamengo recebeu uma proposta do Gil Vicente, de Portugal, que visa o empréstimo, até o final deste ano, do jovem atacante, que viu a concorrência aumentar no Rio de Janeiro.

Segundo a publicação, uma reunião marcada para este sábado (11), entre a diretoria do Flamengo e o representante de Lucas Silva, irá discutir os termos e bater o martelo. O Gil Vicente é uma equipe tradicional do Campeonato Português e, atualmente, ocupa a 11ª colocação do torneio nacional. Em 15 partidas, o time do técnico Vítor Oliveira soma quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas.