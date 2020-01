Após Chará, MLS pode tirar mais um medalhão do Atletico-MG nessa janela; clube é mantido em sigilo

O ​Atlético está bem perto de anunciar a contratação de Allan, que pertence ao Liverpool, da Inglaterra. O jogador, inclusive, já estaria em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar com o Galo. Apesar do acerto encaminhado, o ​Fluminense, time no qual o meio-campista jogou em 2019, ainda tenta a última cartada pela manutenção.

O time preto e branco teria oferecido ao time inglês 3 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais pela contratação do volante, e a quantia seria à vista; do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras fez uma oferta de 3,75 milhões de euros, 17 milhões pelo atleta, montante a ser pago de forma parcelada. O contrato do jogador com os Reds vai até junho de 2020.

Com a provável contratação de Allan, o Atlético vai definindo as situações de meio-campistas que não estão nos planos e Elias já foi comunicado que não ficará para a temporada. De acordo com a R​ádio Itatiaia, de Belo Horizonte, o medalhão teria proposta de uma equipe dos Estados Unidos e o acordo pode ser oficializado nos próximo dias.

⚽️ #Atlético Volante Elias comunicado de que não permanecerá no Atlético, tem proposta do futebol dos EUA. Destino do jogador pode ser a liga norte americana, assim como Chará que foi para o @TimbersFC Via @thiagoreisbh — Rádio Itatiaia (@radioitatiaia) January 7, 2020

