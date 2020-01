Após chegada de Tiago Nunes, meio-campista tem futuro incerto e pode deixar o Corinthians

​O ​Corinthians se reapresenta nesta segunda-feira (6) para iniciar sua pré-temporada. O técnico Tiago Nunes, ex-Athletico-PR, iniciará seu trabalho com o elenco depois de trabalhar nos bastidores, tendo contato direto com a diretoria nas últimas semanas. Além de indicar reforços, o novo treinador já repassou algumas de suas preferências e um medalhão tem futuro indefinido.

No aguardo do colombiano Víctor Cantillo, destaque do Junior Barranquilla, da Colômbia, que foi ​comprado por cerca de R$ 12,2 milhões, o Timão pode confirmar mais uma saída no setor. Em sua segunda passagem pelo clube, acumulando oito anos de casa, o volante Ralf, de 35 anos, se reapresentará com o restante do grupo, mas, inicialmente, não está no time planejado de Tiago Nunes.

De acordo com informação divulgada pelos jornalistas ​Rodrigo Vessoni, no site Meu Timão, e ​Marcelo Braga, do Globoesporte.com, o medalhão pode deixar o Parque São Jorge ainda no primeiro semestre. A comissão técnica e a diretoria já entraram em acordo e Ralf será negociado caso chegue alguma proposta tentadora. Entretanto, até o momento, não surgiram clubes interessados.

É inimaginável dispensar um ídolo que tem quase 500 jogos.

Não importa se não vai ser titular. — Willian Duarte (@WiillDuarte) 6 de janeiro de 2020

Apesar do interesse das duas partes, o Corinthians irá tratar com cuidado o futuro do jogador. O volante acumula 437 jogos e 10 gols marcados pelo clube, além de títulos importantes, como a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes, em 2012, a Recopa Sul-Americana (2012), três edições do Campeonato Paulista (2013, 2018 e 2019) e dois Brasileiros (2011 e 2015).