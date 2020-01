Após cobrança de Rogério Ceni, Fortaleza oficializa proposta por ex-atacante do Cruzeiro

​Na última quinta-feira (23), a Justiça do Trabalho concedeu uma liminar ao atacante David para rescindir seu contrato com o Cruzeiro. O atleta teria acionado o clube em busca de seus salários atrasados. Sendo assim, o jogador está livre no mercado para procurar um novo time. O Bahia chegou sondar e mostrar interesse, mas tudo indica que o Fortaleza saiu à frente nas negociações.

De acordo com as informações do jornalista​ Ulisses Gama, do site ​“Bahia Noticias”, o futuro do jogador já está praticamente definido, visto que, após se desligar do time mineiro, está próximo de ser anunciado pelo Tricolor do Pici. Além disso, o Fortaleza teria oferecido um projeto que chamou a atenção do atleta e também do estafe. Tudo indica que acordo está firmado.

O atacante é aguardado em Fortaleza ainda nesta semana para realizar os exames médicos e assinar o contrato com o clube. A contratação tem o aval do técnico Rogério Ceni. O comandante já havia falado sobre o Leão do Pici precisar de novos reforços para o plantel de 2020 após a baixa de quatro atletas. “Um início de temporada muito puxado”, revelou o treinador durante uma entrevista à rádio Jovem Pan Esportes.

O David fechou com o Fortaleza. — O Time do Povo! (@OTimedoPovoCEC) January 28, 2020

O ponta-esquerda começou sua carreira nas categorias de base do Vitória em 2015. No mesmo ano, assinou contrato como profissional e disputou 109 partidas pelo clube. Em 2018, foi transferido para o Cruzeiro por 2,6 milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões. Durante sua trajetória no clube celeste, entrou em campo 69 vezes e anotou 4 gols. Atualmente, é avaliado em 1,5 milhões de euros, ou seja, R$ 6,9 milhões.