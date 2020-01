Após especulações, Eduardo Uram faz delação sobre possível negociação entre Vasco e Egídio

​Abel Braga tem se reunido com a diretoria do​ Vasco para adiantar os planos do clube e largar à frente dos adversários nesta temporada. A lateral esquerda é um dos setores visados pelo time carioca e alguns alvos, tanto no mercado da brasileiro, quanto estrangeiro, são monitorados pelo Cruz-maltino.

Um dos alvos recentemente foi Paulinho, ex-Bahia e que atualmente joga no Midtjylland, da Dinamarca. Porém, após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo para o Palmeiras, o negócio esfriou e as negociações não devem avançar, já que Abel teria outros nomes em mente e Paulinho não seria uma possibilidade.

Outro nome cogitado foi o de Egídio, que não ficará no Cruzeiro. O atleta teria sido oferecido e teria agradado os mandatários vascaínos, porém de acordo com seu empresário, Eduardo Uram, não houve nada até o momento para uma possível contratação do atleta que também é cogitado como reforço para o Santos.

“O nome do lateral-esquerdo Egídio, do Cruzeiro, foi especulado no Vasco e alguns veículos e perfis chegaram a cogitar que o atleta tivesse sido oferecido ao clube. Fomos atrás do empresário Eduardo Uram, que representa o jogador. Segundo ele, não houve nada em relação ao Vasco”, informou a página Detetives Vascaínos. O contrato do jogador com a Raposa vai até dezembro.