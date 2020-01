Após especulações, Vasco define situação de Jean, do Palmeiras, e recebe oferta de volante paraguaio

​A situação financeira do​ Vasco não é a melhor, visto que a diretoria vascaína está fazendo de tudo para colocar os pagamentos atrasados em dia e conseguir dar condições ao clube de contratar novos reforços e também renovar com peças importantes para a temporada. O time, que estreia no Campeonato Carioca neste domingo, corre contra o tempo para resolver suas pendências e tentar anunciar algum reforço para o plantel.

De acordo com Flávio Dias, do canal ​”Atenção,Vascaínos!”, o clube teria feito um acordo com o banco BMG e terá em breve, um empréstimo liberado para arcar com as dívidas. Além disso, com relação ao volante Jean, do Palmeiras, o Gigante da Colina não teria feito nenhum contato com o jogador: apesar do interesse do técnico Abel Braga, o atleta está fora dos planos do time carioca.

O Cruz-maltino ainda teria recebido uma oferta por um atleta paraguaio, que ainda não teve o nome revelado, para que o time possa analisar junto ao treinador, conforme o canal. Entretanto, poder ser que o clube não contrate o volante, mas irá continuar no mercado em busca de duas contratações pontuais: um zagueiro e um volante. A diretoria precisa correr para reforçar o plantel, já que o Alvinegro sofreu com 20 baixas.

Gente, Jean no Vasco não faz sentido. Abel quer um volante alto e ele é pequenininho. Possibilidade próxima do zero. — PC Desidério (@pcdcosta) January 11, 2020

Para a temporada de 2020, o Gigante da Colina anunciou, até o momento, o técnico Abelão e o atacante Gérman Cano como reforços definitivos. Já o meio-campista Lucas Santos, os goleiros Gabriel Félix e Jordi e o volante Willian Maranhão voltaram de empréstimo e já estão à disposição do clube. A diretoria ainda trabalha nos bastidores pelas renovações contratuais de Guarín e Felipe Ferreira.