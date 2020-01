Após fechar com Pedro, Flamengo encaminha venda de atacante para o Tijuana, do México

​O Flamengo finalmente conseguiu fechar com o centroavante Pedro. O artilheiro estava sem espaço na Fiorentina e chegará ao Rubro-Negro por empréstimo de uma temporada com passe fixado em torno de 12 milhões de euros (R$ 55,6 milhões na cotação atual). De acordo com o ​Globoesporte.com, o goleador é esperado até a próxima sexta-feira (17) para assinar com o Mengão.

Com a chegada de um novo atacante, a diretoria flamenguista encaminhou a venda de Berrío para o Tijuana, do México. De acordo com o jornalista​ Venê Casagrande, do jornal “O Dia”, o jogador voltou atrás e aceitou a oferta para sair do ​Mais Querido do Brasil. Com isso, o negócio está por detalhes pra ser finalizado. O colombiano estava sem espaço e fora dos planos de Jorge Jesus e sua comissão técnica.

Os valores do negócio não foram divulgados, mas o Flamengo já tinha dito recentemente que só iria negociar o atleta com cifras acima de R$ 11 milhões. Os dirigentes Rubro-Negros também tentam vender o volante Piris da Mota para o América, do México, e as tratativas estão avançadas entre as partes. Enquanto se reforça, o Fla também agiliza saídas de atletas que não deram certo no clube.

Excelente notícia! Berrío teve lesões nas últimas temporadas, seu nível físico decaiu e só tem contrato até o final desse ano, se o Flamengo não vendesse agora, não recuperaria mais parte do valor investido. Ainda diminui folha salarial… — BatmanCRF (@batmanFLA87) January 15, 2020

Berrío chegou ao Flamengo em 2017, mas nunca conseguiu uma grande sequência devido as lesões. O atacante passou muito tempo no Departamento Médico do clube e não é considerado um jogador confiável para toda a temporada. Com as chegadas de Pedro e Michael, o colombiano já estava ciente que o melhor a fazer era procurar um novo clube para jogar e seu ciclo no Mengão já tinha chegado ao final.