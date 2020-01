Após goleada, Galiotte fala sobre a negociação com Rony e Luxa crava permanência de meia-atacante

​O Palmeiras estreou com o pé-direito no Campeonato Paulista e venceu o Ituano por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Marcos, Rocha, Lucas Lima e Willian. O time fez um jogo seguro, apesar do primeiro tempo de poucas chances de gol. Na entrevista coletiva pós-jogo, Vanderlei Luxemburgo também gostou do desempenho da maioria dos jogadores ​palmeirenses e disse que conta com Raphael Veiga para a temporada, mesmo ele sendo criticado pela torcida e justificou seu posicionamento.

“Eu tenho um elenco. O Raphael está jogando fora da posição dele. A posição dele é onde está o Lucas Lima. Eu falei para o Scarpa que, se não der certo a negociação, ele volta ao elenco. Mesma coisa para o Matheus. Não vou descartar o Raphael, ele é um bom jogador. Eu estou sacrificando ele, tentando achar um jeito de colocar ele com o Veiga, mas está tendo dificuldade. Com tempo, com calma… talvez ele venha a disputar posição com o Lucas Lima. Eu respeito as críticas, mas não é por isso que vou tirar ele”, disse Luxa.

O comandante do Verdão também projetou rodar o elenco em algumas ocasiões neste início de temporada, mas afirmou que irá priorizar colocar o time titular na maioria das partidas.

“Muita gente usa o termo ultrapassado. Meus jogadores podem até analisar isso. Eu quero que o segundo repórter te incomode para roubar sua vaga. No futebol não é diferente. Vou ter um time titular, vou rodar, mas quero que todos se incomodem. Eu não vou fazer rodízio, todo jogo diferente. Já falei com os fisiologistas. Prefiro colocar um craque com 30%, do que colocar o outro que não vai resolver o problema. Eu penso em ganhar jogo. Para isso, tenho que ter os melhores. O revezamento é entre 30% ou 40% da equipe. As pessoas falam em modernidade, tem que ter rodízio, tem que ter aquilo, não. Tem que ter um time. O elenco você vai usando. Rodando o time, não passa de 15 ou 16 jogadores”, encerrou.

Galiotte, presidente do Palmeiras, também foi entrevistado pelos jornalistas que estavam presentes e falou sobre a negociação com o atacante Rony: “É um jogador muito bom. Tivemos uma reunião com o Athletico hoje, para ver a possibilidade. Tem outros clubes interessados e, absolutamente, nada certo (com o Palmeiras). O Palmeiras tem interesse, sabemos do interesse de outros clubes e respeitamos todos. Se tiver possibilidade, é um jogador que nos interessa”.