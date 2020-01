Após imbróglio com Michael, Corinthians decide futuro de negociação de Ralf com o Goiás

​Mirando os pedidos do técnico Tiago Nunes, o​ Corinthians anunciou no último domingo (12), a contratação de Davó, que assinou até o fim de 2023. O Timão deve pagar 2 milhões de reais pelo atacante de 20 anos de idade. O atleta é quarto reforço, que anteriormente anunciou o meia-atacante Luan, o volante Victor Cantillo e o lateral Sidcley.

O Corinthians não promete parar por aqui e mais nomes devem ser anunciados em breve no Parque São Jorge. Uma das prioridades é um velocista, o nome de Marinho, do Santos, é um dos especulados, porém ainda não houve nenhuma oferta. O contrato com o Peixe vai até dezembro de 2022.

Ao mesmo tempo que define novos nomes, o time de Itaquera também terá baixas e Ralf já foi informado que não ficará. Com a saída, alguns clubes já procuraram a diretoria para a saber a situação do medalhão. Recentemente, o volante teve seu nome especulado como possível reforço do Goiás, porém o diretor-executivo de futebol, Duilio, descartou qualquer negócio com o Alviverde.

“Duilio diz que não há a menor chance de negociar Ralf com o Goiás. Diretor diz que não gostou da forma com o clube goiano conduziu a negociação com Michael. Mesmo depois do fim do negócio Michael com o Corinthians, o gerente Túlio Lustosa procurou o Corinthians para tratar do empréstimo de jogadores (nomes são desconhecidos). O Corinthians disse que não havia qualquer possibilidade”, informou o jornalista Marcelo Braga, através do Twiter. Além do Esmeraldino, o meio-campista é alvo de Cruzeiro e Vasco. O contrato com o Alvinegro vai até dezembro.