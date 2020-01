Após interesse de Ceará em Rogério, Bahia chega a uma resolução e decide futuro do atleta

​O atacante Rogério, do ​Bahia, está há algum tempo na mira do Ceará para completar o elenco de 2020. O empresário do atleta, Endrigo Thyciano, confirmou ao site ​Globo Esporte que a diretoria do Vozão teria mostrado interesse pelo jogador e já estariam com as negociações avançadas. “Ceará tem interesse e estamos conversando. É muito precoce dizer se será por empréstimo ou não”, disse o representante de Rogério.

De acordo com o jornalista​ André Almeida, do Sistema Verdes Mares, o atacante é o novo reforço do Ceará, visto que o atleta já está em Fortaleza. O jogador, que tem contrato até 2021 com o time baiano, será anunciado oficialmente em breve. O elenco do Bahia se reapresentou na segunda-feira (6), mas o empresário do jogador não soube informar se Rogério se apresentou com o restante do elenco. “Estou viajando e não conversei com ele sobre isso”, afirmou Endrigo ao Globo Esporte.

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O atleta, de 28 anos, foi contratado pelo Esquadrão de Aço em 2019. Durante a temporada, o jogador entrou em campo 26 vezes e marcou dois gols. Além disso, o atacante foi decisivo na partida da classificação do Tricolor para as quartas de final da Copa do Brasil, quando eliminou o São Paulo. No entanto, Rogério perdeu espaço na equipe após sofrer com lesões.

Atacante Rogerio (ex Bahia) já está em nossa capital. O Atleta faz exames clínicos e físicos. Sendo aprovado, assina contrato e será anunciado como novo reforço do @CearaSC — Alysson Lima (@rep_alyssonlima) January 7, 2020

O Esquadrão de Aço se prepara para disputar cinco competições neste ano e já iniciou o planejamento da temporada. Até o momento, o clube anunciou o meia Daniel e o volante Jadson para 2020. Já o meio-campista Flávio, o zagueiro Lucas Fonseca, o goleiro Fernando Castro e o zagueiro Ernando renovaram o contrato com o time baiano.