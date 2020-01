Após lesionar o joelho, destaque de Dorival Júnior deve desfalcar Athletico nos próximos jogos

​Mais saídas devem acontecer no ​Athletico nos próximos dias. De acordo com o jornalista​Juliano Lorenz Oscar, do por​tal Trétis , o volante Matheus Rossetto deve ser negociado em definitivo com o Atlanta United, time que disputa a Major League Soccer, dos Estados Unidos.

Os valores das tratativas ainda não foram divulgados, mas a negociação já foi aprovada pelo Rubro-Negro. O jogador, inclusive, vem treinando treinando em separado dos demais atletas. O atual valor de mercado é de 900 mil euros, cerca de 4,1 milhões de reais, tendo contrato até dezembro de 2021.

Buscando vendas, o Furacão deve ter um desfalque para os próximos jogos. De acordo com a jornalista Monique Vilela, Luiz Fernando machucou o joelho no treinamento desta quarta-feira (29). O atacante deve passar por exames para ser a gravidade, mas a suspeita é de uma lesão mais séria.

Atacante Luiz Fernando machucou o joelho no treino. Suspeita de rompimento de ligamento. Jogador vai passar por exames pra saber a gravidade da lesão — Monique Vilela (@Monivilela) 29 de janeiro de 2020

“Atacante Luiz Fernando machucou o joelho no treino. Suspeita de rompimento de ligamento. Jogador vai passar por exames pra saber a gravidade da lesão”, escreveu a repórter através do Twitter. Sem o atleta de 20 anos, o paranaense enfrenta nesta quinta-feira (30), o Cianorte, às 20h, fora de casa.

​Foto: Divulgação/Athletico