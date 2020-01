Após longa “novela”, Corinthians se posiciona definitivamente sobre Michael, do Goiás

​Depois de acertar com o badalado meia-atacante Luan e o volante Victor Cantillo, o Corinthians tenta mais uma contratação de peso para a temporada 2020. Dessa vez, trata-se de Michael, de 23 anos, revelação do Campeonato Brasileiro 2019 e que vem sendo monitorado por grandes clubes do país nas últimas semanas.

O presidente Andrés Sanchez já havia deixado claro que o Corinthians gostaria de contar com o jogador no próximo ano, mas a considerada alta pedida feita pelo Goiás tem travado as negociações. O Esmeraldino quer cerca de R$ 50 milhões para liberar o atleta, mas o Corinthians não deve mudar sua postura e fará sua última cartada.

De acordo com o repórter setorista do Timão, Samir Carvalho informou que o Corinthians fará uma proposta de cerca de R$ 20 milhões e mais alguns – não revelado quantos – jogadores para que abata ou aproxime da pedida feita pelo clube goiano. A primeira oferta do Coringão havia sido parecida, mas se o Goiás aceitasse algum jogador do clube paulista, o valor seria debitado dos R$ 20 milhões da transação do meia-atacante, mas dessa vez os jogadores que serão oferecidos vão como uma forma de agregar ao valor para que aumente.

To gostando dessas notícias do Corinthians! Sidcley e Cantillo vindo, Luan fechado, Boselli ficando, Michael conversando… Que saudade do meu timão, esse ano nois volta com tudo — Chris (@christianbubeck) January 2, 2020

A alta pedida dos dirigentes do Goiás por Michael, assustou até mesmo os dirigentes de Flamengo e Palmeiras, clubes interessados em contar com o jogador, mas que depois das primeiras impressões sequer colocaram uma proposta sobre a mesa. O empresário do atleta pensa que o Goiás precisa ser mais flexível e ouvir possibilidades propostas que condizem mais com o valor de mercado estipulado sobre o jogador.