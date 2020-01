Após Marquinhos Gabriel, Athletico-PR oferece R$ 9 milhões por defensor do Cruzeiro

O ​Cruzeiro busca negociar jogadores com altos salários e acertou, nesta nesta quarta-feira (08), o empréstimo de Marquinhos Gabriel ao ​Athletico-PR. O jogador foi emprestado até o fim da temporada. A contratação do atleta seria um pedido de Dorival Júnior, que trabalhou com o meia-atacante no ​Santos. ​

O contrato de Marquinhos com a Raposa vai até dezembro de 2021. Além do meia, o Furacão tentou a contratação de outro jogador da equipe mineira: o zagueiro Cacá. De acordo com o jornal​ ‘Hoje em Dia’, o rubro-negro ofereceu uma oferta de 2 milhões de euros, cerca de 9 milhões reais pelo defensor, mas foi recusada pelo Cruzeiro.

Em entrevista ao jornal, o presidente do Athletico, Mário Celso Petraglia, confirmou as tratativas pelo cruzeirense: “Sim, enviamos proposta pelo jogador Cacá. Antes do Vittorio (Medioli) se desligar do Conselho Gestor, mandamos a oferta, e ela foi apresentada na última reunião dele à frente desse núcleo de gestão. Mas o Cruzeiro nos informou que não venderia e acabou renovando o contrato do atleta. Essa é a verdade dos fatos”, confirmou o mandatário.

Recentemente, o time mineiro renovou o contrato de Cacá até dezembro de 2022. A Raposa detém 70% dos direitos do zagueiro, os outros 30% pertencem ao Ubaense, time que atualmente está com atividades suspensas pela Federação Mineira de Futebol. Em 2019, o atleta de 20 anos disputou 20 partidas e marcou um gol.