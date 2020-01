Após negociação fracassada com o Corinthians, Nikão define próximos passos da carreira em 2020

​O Athletico terá um ano de 2020 com novidades, ao menos no banco de reservas, já que o técnico Dorival Junior acertou com o Furacão e será o comandante da equipe para a próxima temporada. Com apenas um reforço oficializado até o momento, o clube paranaense já tem algumas saídas confirmadas, como a do atacante Marco Ruben, que está de volta ao Rosario Central-ARG.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

O meia-atacante Nikão foi um dois jogadores que esteve envolvido em especulações desde o final da temporada de 2019. O seu nome era ligado nos bastidores a uma possível investida do Corinthians, já que o ex-técnico do ​Athletico, Tiago Nunes, teria pedido a contratação do atleta para a diretoria do Timão.

Visando fechar com o jogador, o clube paulista propôs uma troca de atletas, porém a negociação não foi adiante. O zagueiro Pedro Henrique e o volante Camacho, ambos pertencentes ao Corinthians e que disputaram a temporada de 2019 emprestados ao Athletico seriam envolvidos como moeda de troca. Sendo assim, Nikão segue no Furacão, mas não é presença certa no elenco de 2020.

Meu time ideal da década (2010-2019) Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Otávio, Bruno Guimarães e Paulo Baier; Nikão, Marcelo e Pablo. T: Tiago Nunes E o de vocês? — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) January 1, 2020

Segundo a informação do repórter ​Marcelo Braga, do site Globoesporte em seu Twitter. Até o momento, Nikão é jogador do Athletico, mas o jogador aguarda propostas de fora do país para definir qual clube defenderá em 2020. Titular com o técnico Tiago Nunes, o meia-atacante de 27 anos foi uma das peças vitais para a conquista da Copa do Brasil de 2019. Em 42 jogos no último ano, foram seis gols marcados pelo camisa 11.