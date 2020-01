Após pedido de Adilson Batista, Ocimar Bolicenho mira lateral do Ceará e encaminha negociação

​Apesar da crise e de vários problemas com os jogadores da última temporada, o Cruzeiro segue firme e continua se movimentando no mercado para reforçar o plantel de 2020 visando voltar para a elite do futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (14), a Raposa encaminhou a contratação do lateral-esquerdo João Lucas, do Ceará, a pedido do técnico Adilson Batista, conforme a apuração do jornalista ​Léo Gomide, da rádio 98.

As tratativas estão avançadas e faltam apenas detalhes na confecção do contrato para que o clube celeste oficialize o atleta, de 28 anos, e faça a apresentação oficial. Além disso, conforme o site ​Superesportes.com, o jogador deve rescindir o seu contrato com o Ceará para acertar a transferência para Belo Horizonte e se integrar ao elenco do Cruzeiro.

Foto: Fernando Ferreira/Ceará

O time cearense anunciou a contratação do lateral-esquerdo em 2018. O atleta, que tem vínculo até dezembro de 2020, entrou em campo 60 vezes pelo Vozão e marcou um gol. João Lucas, que já trabalhou com Adilson no ano passado, atualmente é avaliado em 700 mil euros, cerca de R$ 3 milhões. Porém, na época, o clube cearense investiu 35 mil euros, ou seja, um pouco mais de R$ 162 mil pelo jogador.

Marcelo Hermes não deve ser aproveitado, ainda bem, jogador muito limitado, João Lucas deve vim sem custos, pessoal do Ceará está achando bom a provável saída dele, mas temos que entender que a nossa realidade atual permite apenas fazer essas contratações medianas, infelizmente. — Paulo Julian (@PauloJulian98) January 15, 2020

Para a temporada, a Raposa anunciou apenas o zagueiro Ramón como reforço definitivo. Por outro lado, o clube mineiro continua sondando Ralf, que não faz parte dos planos do Corinthians, Everton Felipe e tenta o retorno de Vitinho, que está no Cercle Brugge. Orejuela renovou contrato com o clube e os zagueiros Manoel e Arthur, Judivan e Marcelo Hermes voltam de empréstimo e serão utilizados pelo comandante da equipe.